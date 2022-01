Tahun Baru 2022, Berikut Kumpulan Ucapan Motivasi dan Twibbon, Cocok Dibagikan di Medsos

SERAMBINEWS.COM -Dalam merayakan tahun baru begitu banyak cara dapat dilakukan.

Salah satunya adalah membagikan ucapan serta twibbon kepada keluarga, sahabat, atau pasangan.

Selain itu ucapan dan twibbon juga dapat digunakan untuk status di WhatsApp atau Instagram.

Tribunnews pun telah merangkum ucapan dan twibbon tersebut dikutip dari Shutterfly dan laman Twibbonize.

Selengkapnya berikut daftar kalimat ucapan dan twibbon untuk merayakan Tahun Baru 2022.

Kumpulan Ucapan Tahun Baru 2022

- “Write it on your heart that every day is the best day in the year” -Ralph Waldo Emerson

“Tanamkanlah dalam hatimu jika setiap hari adalah hari terbaik dalam setahun” -Ralph Waldo Emerson

- “Cheers to a new year and another chance for us to get it right,” -Oprah Winfrey

“Berbahagialah dalam menyambut tahun yang baru dan menjadi kesempatan lain untuk kita menjadi lebih baik,” -Oprah Winfrey.