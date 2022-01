Buka Suara Setelah Video Mesra Dirinya dengan Ayu Aulia Viral, Zikri Daulay: Saya Gak Sesempurna Itu

SERAMBINEWS.COM - Artis Zikri Daulay akhirnya buka suara setelah video mesra dirinya bareng Ayu Aulia jadi bahan pergunjingan netizen.

Tanpa menyebut video bersama Ayu Aulia itu, Zikir Daulay ungkap soal rasa bersalah di Instagram Story miliknya.

"Dalam hidup saya masih manusia dan jangan ekspektasi apapun ke siapapun, siapapun mereka, mau ayah, anak, pemuka agama, mereka akan melakukan hal baik dan bisa melakukan salah juga," tulis Zikri seperti dikutip Grid.ID, Rabu (5/1/2022).

Sang aktor tidak mau membela diri dengan membenarkan atas apa yang diperbuatnya.

"Karena khilaf bagian alami dari manusia, tapi saya tidak mau membantah dan tidak bisa dibenarkan disini karena saya bukan malaikat yang akan selalu benar," ujar Zikri lagi.

Lebih lanjut, pemain FTV 'Sopir Eneng Dunia Akhirat' ini meminta maaf atas apa yang diperbuatnya.

Zikri juga berterima kasih atas semua dukungan dan mempersilakan jika ada yang masih menghujatnya.

"Maafkan saya, but kalian juga boleh judge saya karena itu, jadi itu salah saya dan dengan sepenuh hati saya apresiasi semua yang support," kata Zikri.

"And saya terima semua kritikan karena itu yang mampu membuat saya lebih baik kedepannya, saya nggak sesempurna itu jadi saya masih belajar terus, thanks all, ZD," imbuhnya menyimpulkan.

Di sebuah unggahan Instagram, Zikri juga mengungkap permintaan maaf sebagai insan yang masih terus belajar.

"Maaf dari manusia yang harus belajar," tulis Zikri dalam sebuah keterangan.

Diketahui sebelumnya, kemesraan Zikri Daulay dan Ayu Aulia terlihat saat tengah berada di salah satu beach club di Bali, seperti diunggah ulang akun gosip dan video di Tiktok.

Bak pasangan dimabuk cinta, mantan suami Henny Rahman itu bahkan kepergok mencium Ayu Aulia.(*)

