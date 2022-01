VIDEO Polisi Ungkap Motif Pelaku Tikam Pasien Sekamar di Rumah Sakit Bener Meriah

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah



SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Satreskrim Polres Bener Meriah berhasil mengungkap motif penikaman seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute, kabupaten setempat, pada 30 Desember 2021 lalu.



Diketahui, akibat penganiayaan tersebut, Suartik (68) meninggal dunia diduga setelah ditikam oleh pasien sekamar berinisial AS (57).



Kapolres Bener Meriah, AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Dr Bustani yang dikonfirmasi, Kamis (6/1/2021) mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap motif penikaman dan telah menetapkan AS sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Suartik hingga korban meninggal dunia.



Pelaku AS, nekat melakukan penikaman menggunakan senjata tajam menyerupai sangkur terhadap Suartik akibat ketidaksenangan pelaku terhadap keberadaan korban yang dirawat dalam satu kamar.



Pelaku juga mengaku mendengar perkataan anak korban yang ingin mengambil uang milik pelaku.



Narator: Syita

Video Editor: Hari Mahardhika