Gara-gara Kalah Dalam Pilpres AS 2020, Seorang Pria Mengancam Akan Membunuh Donald Trump

Mantan Presiden AS Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK- Seorang pria berusia 72 tahun di New York, Amerika Serikat (AS) diadili.

Pria itu ditangkap oleh Dinas Rahasia AS, setelah diduga mengancam akan membunuh mantan Presiden AS Donald Trump.

Jaksa di Brooklyn mengatakan pria itu Thomas Welnicki dengan sadar dan sengaja mengancam akan membunuh, menculik, dan melukai tubuh Donald Trump.

Melnick sempat mengaku kepada Polisi Capitol AS pada Juli 2020, jika Trump “kalah dalam pemilihan presiden 2020 dan menolak mundur, dia akan memperoleh senjata dan menjatuhkannya.

Trump disebut sebagai "Individu-1" dalam dakwaan, seperti dilansir AP, Selasa (11/1/2022).

Melnick juga dituduh telah meninggalkan dua pesan suara dengan kantor Secret Service di Long Island, New York pada Januari 2021.

Dia mengancam akan membunuh Trump serta 12 anggota Kongres yang tidak disebutkan namanya.

“Oh ya itu ancaman, datang dan tangkap aku," kata ”kata Melnick, yang tinggal di Queens.

"Saya akan melakukan apa pun yang saya bisa untuk mengeluarkan [Individual-1] dan 12 monyetnya, ”kata Melnick.

Melnick juga dituduh telah menelepon Dinas Rahasia di New York City November 2021 sebanyak tiga kali dari ponselnya.