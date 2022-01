Segera Meluncur, Ini Harga dan Spesifikasi Toyota Fortuner Terbaru dengan Kapasitas Mesin 2.800 cc

SERAMBINEWS.COM - Toyoto bakal meluncurkan seri terbarunya dengan kapasitas mesin 2.800 cc.

Setidaknya akan ada tiga varian Fortuner dengan mesin 2.800 cc, yakni VRZ (4x2), VRZ GR Sport (4x2) dan yang paling mahal adalah VRZ GR Sport (4x4).

Selisih harganya dengan model lama pun cukup beragam.

Untuk varian 4x2, VRZ hanya naik Rp 10,990 juta dan varian VRZ GR Sport naik Rp 11 juta.

Untuk varian 4x4, yakni VRZ GR Sport, kenaikan harganya cukup signifikan dari model sebelumnya (VRZ 4x4) yakni sebesar Rp 54 juta.

Soal fitur, Fortuner baru dengan mesin 2.800 cc mendapatkan beberapa ubahan detail.

Misalnya di bagian eksterior, khusus varian GR Sport dipasangi stiker di bagian samping dan emblem “2.8 GR Sport” di pintu bagasi.

• Sama-sama Divonis 1 Tahun Penjara Bersama Suaminya Ardi Bakrie, Nia Ramadhani Meneteskan Air Mata

Sedangkan di bagian kabin, dipasang juga berbagai komponen bergaya GR, mulai dari setir, head unit, headrest, hingga tombol start/stop engine.

Selain itu juga disematkan fitur wireless charger untuk mengisi daya telepon genggam.

Estimasi harga Fortuner 2.800 cc terbaru: 2.8 VRZ (4x2) AT Rp 580,990 juta (naik Rp 10,990 juta) 2.8 VRZ GR Sport (4x2) AT Rp 597,9 juta (naik Rp 11 juta) 2.8 VRZ GR Sport (4x4) AT Rp 684,5 juta (naik Rp 54 juta).