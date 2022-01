Impian Mommy ASF dan Bersama 4 Anaknya ke Cappadocia Akhirnya Terwujud

SERAMBINEWS.COM - Impian Mommy ASF yang merupakan penulis Buku 'layangan Putus' ke Cappadocia akhirnya terwujud, bersama 4 anaknya mereka akan berangkat melalui sponsor.

Melalui akun media sosialnya Eca Prasetya, Mommy ASF membagikan kabar bahagia tersebut.

"Alhamdulillah akhirnya ada jalan menuju Turki," tulisnya disertai emoji tertawa di akun @ecaprasetya.

Eca akan terbang bersama keempat anaknya secara gratis dengan sponsor dari salah satu perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel terkemuka di Indonesia.

Mereka bisa terbang ke Cappadocia kapan saja mereka mau dalam waktu setahun ke depan.

Wanita yang berprofesi sebagai dokter hewan itu juga mengucapkan terima kasih karena ada yang telah membantu mewujudkan impiannya ke Cappadocia.

Mengetahui kabar bahagia tersebut, banyak netizen yang kemudian memberikan komentar mereka.

Seperti diketahui, Cappadocia menjadi salah satu adegan ikonik dari serial Layangan Putus yang dibintangi Putri Marino (sebagai Kinan) dan Reza Rahadian (sebagai mas Aris).

Dalam salah satu adegannya, Kinan mengutarakan bahwa berlibur ke Cappadocia adalah impiannya.

Namun, Aris justru pergi ke tempat impian Kinan itu bersama wanita lain, Lydia (Anya Geraldine).

"Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia. It's my dream not her. My dream, Mas," demikian dialog yang diucapkan Putri dalam serial tersebut yang kemudian viral.



Editor: T. Nasharul J

Baca juga: Lepas Sambut Dandim, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid Doakan Letkol Yudho Segera Naik Pangkat

Baca juga: Aksi Kejar Mengejar di Jalan Raya, Aparat Polsek Rantau Seulamat Berhasil Tangkap 2 Pengedar Ganja