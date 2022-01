Wujudkan Komitmen Bangun Generasi Muda Berkualitas, Pemkab Aceh Selatan Lakuka Kerja Sama dengan PSF

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran mewujudkan komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda ini dibuktikan dengan telah ditanda tanganinya MOU antara Pemkab Aceh Selatan dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) di Jakarta, Rabu (19/01/2022).

Program Teacher Learning Center dan Program Bantuan Pendidikan tingkat Sarjana di Universitas Sampoerna (Kerjasama dengan Arizona University, USA) ini penandatanganan Nota Kesepahamannya dilakukan oleh Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Tgk Amran dan Senior Director Putera Sampoerna Foundation, Elan Merdy.

Acara Penandatangan nota kesepahaman ini turut dihadiri Head of Fundraising Putera Sampoerna Foundation, Ida Bagus Gede Werdhi Putra, Head of Development and Program Putera Sampoerna Foundation, Juliana, Koordinator Program Development, Yuanita Sapdani, Head of Partnership, Eko Herfianto.

Selain itu juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Erdiansyah dan Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, Masrizal A Karim, dan Mujiburrahman putera daerah Kabupaten Aceh Selatan. “Kerjasama ini merupakan suatu bentuk nyata kami Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan," ungkap Tgk Amran.

Sementara itu, Director Putera Sampoerna Foundation, Elan Merdy mengatakan, melihat potensi para pendidik di wilayah Aceh Selatan serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, diharapkan program ini menjadi langkah awal untuk terus menjadikan pendidik yang berkualitas sehingga menghasilkan peserta didik yang cemerlang.

"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada guru-guru di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendapatkan akses pelatihan berkualitas demi meningkatkan kompetensi dan lulusan Aceh Selatan yang Tangguh," ungkapnya.

Untuk diketahui, Universitas Sampoerna (SU)

Merupakan institusi Pendidikan yang beroperasi berdasarkan lisensi dan otoritas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Didirikan dengan standar nasional dan internasional.

Universitas Sampoerna memiliki kualifikasi unik untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada masyarakat melalui pendidikan. SU memiliki 3 falkultas, yaitu Falkultas teknik (Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Industri), Fakultas Bisnis (Jurusan Management dan Accounting) dan Fakultas Pendidikan Keguruan (Jurusan Bahasa Inggris dan Matematika).(*)