Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Manchester United Tembus 4 Besar, Man City Ditahan Southampton

Manchester United menang 1-0 atas West Ham United di Old Trafford, Sabtu (22/1/2022) malam WIB.

SERAMBINEWS.COM - Manchester United menyodok ke papan atas klasemen Liga Inggris usai menang dramatis atas West Ham United semalam.

Manchester United menjamu West Ham United oada lanjutan pekan ke-23 Liga Inggris 2021-2022, Minggu malam WIB.

Pertandingan Man United vs West Ham digelar di Stadion Old Trafford dan berakhir manis bagi kubu The Red Devils.

Sempat kesulitan, Man United akhirnya bisa memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada injury time babak kedua (90+3').

Kemenangan ini mengantarkan Man United ke posisi keempat klasemen Liga Inggris.

Setan Merah kini mengemas 38 poin dari 22 laga.

Mereka unggul satu poin dari West Ham United, yang kini harus rela turun ke peringkat kelima klasemen.

Akan tetapi, posisi Man United belum aman karena tim peringkat 6-7, Tottenham Hotspur (36 poin) dan Arsenal (35) baru akan bermain nanti malam.

Jika kedua tim asal London itu menang atas lawan masing-masing, Man United bisa turun, setidaknya satu posisi.

Sementara Man United meraup poin penuh, sang rival sekota, Manchester City, malah terpeleset.

Baca juga: Ronaldo Kenang Momen Berpapasan dengan Georgina, Cinta Pada Pandangan Pertama

Baca juga: Arsenal 0 Vs 2 Liverpool, Terkesima dengan Aksi Jota