Jangan Abaikan Korban!

Oleh: Syarifah Rahmatillah*)

KEJAHATAN terhadap perempuan termasuk dalam bentuk kekerasan merupakan manifestasi dari relasi kekuasaan yang tidak merata secara historis antara laki-laki dan perempuan. Tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak juga karena hubungan relasi kuasa yang tidak sepadan.

Kekerasan yang dilakukan bukan hanya secara phisik, tetapi juga secara verbal dan psikologis, bahkan termasuk di dalamnya tindak kejahatan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual makin meningkat setiap harinya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta yang menyebutkan bahwa sampai Juni 2021, Komnas Perempuan telah menerima 2.592 kasus yang berarti lebih dari total kasus yang diterima tahun 2020 lalu.

Sementara itu, hingga awal Oktober ini, Andy menyebut bahwa menurut data yang masuk ada 4.200 lebih pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan (https://www.cnnindonesia.com).

Korban kejahatan kekerasan seksual baik perempuan maupun anak merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat perbuatan kejahatan tersebut.

Kejahatan berupa perkosaan ataupun tindak kekekerasan seksual lainnya merupakan tindakan kriminalitas yang tidak dapat ditoleransi. Kejahatan ini dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dapat dialami oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa.

Akibat kejahatan seksual tidak hanya meninggalkan jejak perkosaan ataupun jejak pelecehan, tetapi juga meninggalkan jejak traumatik yang berdampak gangguan psikologis yang tidak mudah untuk dilupakan oleh korban.

Menurut Erika Putri Wulandari dalam tulisannya yang berjudul “The Tendecy of Victim-Blaming in Sexual Violence Againts Women As The Impact Of Attribution Error) menyebutkan bahwa Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah pada ajakan seksual, seperti menyentuh, meraba-raba, mencium dan/atau melakukan perilaku lain yang tidak diinginkan oleh korban, memaksa korban mengkonsumsi konten pornografi, lelucon dengan intensi seksual, mempermalukan dan melecehkan dengan menyebut aspek jenis kelamin korban, dan memaksa orang lain berhubungan seks tanpa persetujuan korban; aktivitas seksual ini terjadi akibat pemaksaan.

Sementara itu, pada aktivitas seksual dengan persetujuan maka definisinya menjadi berbeda seperti perbuatan mesum atau perzinahan, namun tetap saja keduanya adalah kejahatan.