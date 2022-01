Sang Putri Meninggal di Usia 28 Tahun, Nurul Arifin Tulis Pesan Haru: Kamu Pergi Terlalu Cepat

Maura Magnalia Madyaratri lahir pada 20 September 1994, ia meninggal di usia yang cukup muda yakni 28 tahun ini.

SERAMBINEWS.COM - Putri sulung Nurul Arifin meninggal dunia di usia 28 tahun.

Kini kesedihan tengah menyelimuti pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono.

Putri sulung Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratri meninggal dunia pada Selasa (25/1/2022).

Maura Magnalia Madyaratri menghembuskan napas terakhirnya pukul 05.37 WIB di Rumah Sakit Puri Cinere.

Maura Magnalia Madyaratri lahir pada 20 September 1994, ia meninggal di usia yang cukup muda yakni 28 tahun ini.

Mengutip dari unggahan akun Instagram pribadi Nurul Arifin, @na_nurularifin, aktris senior itu mengunggah sejumlah foto Maura semasa hidup.

"Gone to soon my angel Maura.

(Kamu pergi terlalu cepat malaikatku Maura)

Finally find your peace.