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AKBP Carlie Syahputra Jadi Kapolres Aceh Besar, AKBP M Yanis Kapolres Subulussalam

Kapolres Gayo Lues AKBP Carlie Syahputra dipromosikan menjadi Kapolres Aceh Besar.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Safriadi Syahbuddin
zoom-inlihat foto AKBP Carlie Syahputra Jadi Kapolres Aceh Besar, AKBP M Yanis Kapolres Subulussalam
For: Serambinews.com
AKBP Carlie Syahputra Bustamam resmi menjabat Kapolres Aceh Besar. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kapolres Gayo Lues. 

Laporan Asnawi| Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kapolres Gayo Lues AKBP Carlie Syahputra dipromosikan menjadi Kapolres Aceh Besar.

Posisi Kapolres Gayo Lues diisi oleh AKBP Efrianza SIK.

Sementara itu AKBP Riki Kurniawan menjadi Wadir Resnarkoba Polda Aceh.

Sedangkan, AKBP M Yanis SIK MH Kasubdit 2 Ditintelkam Polda Aceh dipromosikan menjadi Kapolres Subulussalam.

Sedangkan AKBP Qori Wicaksono SIK menjadi Kapolres Kapuas Polda Kalimantan Tengah.

Promosi jabatan ini sesuai dengan Telegram Kapolri tanggal 24 Januari 2022 atas nama Kapolri yang ditanda tangani oleh Asisten SDM Irjen Pol Wahyu Widada MPhill.

Telegram Kapolri ini menyebar luas di medsos dan juga di Internal jajaran Kepolisian Polda Aceh.(*)

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