VIDEO - Begini Alasan Pedagang di Lhokseumawe Tetap Harus Jual Minyak Goreng dengan Harga Tiinggi

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sejak 19 Januari 2022 sudah disesuaikan oleh pemerintah, yakni Rp 14 ribu per liter. Bahkan sekarang ada kebijakan baru, mulai 1 Februari 2022, harga minyak goreng akan semakin murah, dengan rinciannya, harga jual minyak goreng curah di pasaran ditetapkan sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

Namun, hingga Minggu (30/1/2022), para pedagang di pasar tradisional di Lhokseumawe, masih harus menjual dengan harga lama. Seperti M Mahdi, seorang penjual kelontong di Lhokseumawe.

Dia terpaksa menjual minyak goreng curah dengan harga Rp 20 ribu per kilogram. Untuk kemasan premium Rp 22 ribu per kilogram dan untuk kemasan biasa, Rp 20 ribu per kilogram. Hal itu karena saat pedagang membeli dari pihak pemasok minyak goreng, masih dengan harga tinggi.(*)

