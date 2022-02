Bank Aceh Hadir di Ibukota Negara, Gubernur Aceh: Bersaing dengan Bank Nasional

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menandai kehadiran Bank Aceh Syariah (BAS) di ibukota negara, Jakarta, Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan grand launching bertajuk "The Wonder of Nanggroe" di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Senin (31/1/2022) malam.

Kegiatan itu dihadiri banyak tokoh Aceh, perwakilan pemerintah dan swasta.

Sebelumnya pada 20 Desember 2021 lalu sudah dilakukan soft opening BAS cabang Jakarta yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Gubernur Nova berharap BAS mampu bersaing dengan bank lainnya di tingkat nasional yang sudah lebih dulu hadir di Jakarta.

"Sebagai pemegang saham pengendali, saya berharap bank milik Rakyat Aceh ini dapat terus tumbuh dan berkembang sebagaimana filosofi dalam bunga Seulanga yang ada pada logo Bank Aceh. Dan juga dapat bersaing dengan bank-bank lain yang telah lebih dahulu hadir di tengah pusat kota Jakarta," kata Gubernur Aceh pada acara Customer Gathering Bank Aceh.

Gubernur Nova menyebutkan grand launching ini menandai ekspansi aktivitas perekonomian Aceh di pusat ibu kota negara. "Capaian ini sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh pemegang saham BAS, yaitu Pemerintah Aceh, dan kabupaten/kota di seluruh Aceh," katanya.

Ia menyebutkan, BAS Cabang Jakarta merupakan representasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan transaksi perbankan di tengah persaingan yang sengit di sektor perbankan.

Karena itu, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan bagi akselerasi pengelolaan keuangan, baik kepada sektor privat, swasta, maupun pemerintah daerah.

"BAS Jakarta harus mampu menjadi representasi bagi kemajuan perekonomian Aceh," sebutnya.