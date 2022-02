Quo Vadiz Aceh Tanpa Ada Dana Otsus

Berkaca dari diri pribadi, saya mencoba menerawang, seperti apa kegelisahan dan kesadaran generasi yang lahir dalam rentan waktu tersebut melihat Aceh di masa mendatang tanpa adanya Dana Otsus.

Oleh: Tata Moeda Taqwa

*Penulis adalah Penikmat Kopi, Penyuka Politik, Pekerja Kreatif Paruh Waktu

“A goal without a plan is just a wish.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan kegelisahan serta membangun kesadaran bersama tentang bagaimana Aceh, Provinsi paling Barat di Indonesia ini akan menapaki tahun-tahun tanpa adanya Dana Otonomi Khusus.

Sebelum jauh membahas peta masalah, realisasi Dana Otsus, dan bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi Aceh setelah dana Otsus berakhir, “kami” ingin mengajak para pembaca untuk mengenal dari mana kegelisahan—pemikiran ini berasal.

Kami—saya menyebutnya demikian karena bertolak dari keyakinan bahwa tema yang sedang kita bahas ini adalah pertanyaan yang berseliweran dalam pikiran banyak anak muda Aceh yang lahir dalam rentan waktu tahun 1990 hingga tahun 2000 an atau kita sering menyebutnya dengan Generasi Y dan Generasi Z.

Walaupun kegelisahaan tersebut belum mengkristal dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan substantif, keyakinan saya berkata—walau dalam bentuk yang terserak-serak, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi keseharian bagi generasi yang lahir pada rentan waktu tersebut, apalagi terhadap anak-anak muda Aceh yang dekat dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Pasti lebih dahsyat lagi.

Berkaca dari diri pribadi, saya mencoba menerawang, seperti apa kegelisahan dan kesadaran generasi yang lahir dalam rentan waktu tersebut melihat Aceh di masa mendatang tanpa adanya Dana Otsus.