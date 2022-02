Ratusan Siswa Berkompetisi di FLASH Mosa, Lima Pemenang Tingkat SMP Dapat Golden Tiket

Kadisdik Aceh, Drs Alhudri, Kepala SMAN Mosa, Misra Spd MPd, dan Ketua Komite SMA Mosa, Bupati M Ali saat pembukaan Art for Smart Student of High School (Flash) SMA Negeri Modal Bangsa, Rabu (2/2) di kompleks sekolah tersebut.

BANDA ACEH - Sebanyak 506 siswa dari berbagai sekolah di Aceh berkompetisi dalam Future Language and Art for Smart Student of High School (Flash) SMA Negeri Modal Bangsa.

Ajang tahunan itu dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, Rabu (2/2/2022) di kompleks sekolah tersebut.

Ratusan siswa dari tingkat sekolah lanjutan dan sekolah menengah atas itu bersaing dalam sejumlah kategori kompetisi.

Ada sejumlah cabang yang dilombakan.

Untuk tingkat SMP ada CC Amipaing, Olimpiade, Speed Counting, Rangking 1, Tahfihz, MTQ, Speech, Story Teling, Vokal Solo, dan Baca Puisi.

Sementara untuk tingkat SMA ada Debat, Speed Counting, Esai, dan Rangking 1.

Lalu untuk kategori elementary school ada Rangking 1 dan Speeling Bee, serta ada Lomba Fotografi untuk kategori umum.

Kadisdik Aceh, Alhudri yang hadir mewakili Gubernur menyampaikan, apresiasi atas kegiatan Flash yang diselenggarakan oleh siswa-siswi Mosa.

Katanya, dari ribuan sekolah yang ada di Indonesia, Mosa menduduki peringkat 98 nasional.

Oleh karena itu, Alhudri berharap Mosa dapat menjadi pencetak generasi terbaik di Aceh.