Pentagon Setujui Penjualan Senjata Canggih ke Timur Tengah

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Badan Pertahanan AS, Pentagon mengumumkan Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan senjata ke Timur Tengah.

Menurut saluran berita Al-Arabiya pada Jumat (4/2/2022), mengutip Pentagon, negara-negara ini termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Jordania.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengklarifikasi persetujuan yang dikeluarkan.

Termasuk kemungkinan penjualan jet tempur F-16 dan peralatan terkait ke Jordania dengan perkiraan biaya $ 4,21 miliar.

Permintaan Jordania untuk 12 jet tempur F-16 C Block 70, radio yang menargetkan pod dan komponen amunisi terkait juga telah disetujui baru-baru ini.

Sedangkan Arab Saudi diberi lampu hijau membeli 31 Terminal Volume Rendah Sistem Distribusi Informasi Multifungsi (MIDS-LVT) $23,7 juta.

Dimana, akan membantu meningkatkan sistem pertahanan rudal Kerajaan.

Pentagon mengklarifikasi terminal MIDS-LVT yang diusulkan oleh Arab Saudi akan dipasang di platform Terminal High Altitude Air Defense (THAAD).

Terminal MIDS-LVT (BU1) yang disediakan sebelumnya dilaporkan dipasang pada sistem pertahanan rudal PATRIOT.

UEA telah disetujui untuk pembelian senilai $30 juta.

Termasuk suku cadang dan perbaikan untuk sistem pertahanan rudal Homing All the Way Killer (HAWK).

Meskipun persetujuan telah diberikan kepada negara-negara Arab, masih belum ada indikasi kontrak ditandatangani.(*)

