Harga Sembako Perlu Pengawasan Yang Ketat

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi sudah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Harga yang ditetapkan yaitu Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium, Rp 13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp 11.500 per liter untuk minyak curah.

Mendag mengatakan, saat ini, pedagang dalam proses mencampur minyak goreng yang sebelumnya dibeli menggunakan harga tinggi dengan minyak goreng yang harganya sudah turun.

Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat masih kerap menemukan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter.

Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara IPB, Prof Nuri Andarwulan, mengatakan sejak medio tahun 2021 ketersediaan minyak nabati dunia memang berkurang karena pandemi Covid-19.

Logistik dan transportasi juga bermasalah sehingga produksi berkurang.

"Minyak sawit diekspor untuk memenuhi kebutuhan global dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga minyak goreng sawit dalam negeri.

" Namun, Mendag memastikan bahwa dalam dua hingga tiga hari ke depan, harga minyak goreng curah akan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah.

"Ini semua adalah usaha kita, kerja sama kita, yang saya bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Dari pemilik CPO, pemilik pabrik minyak goreng, sampai distribusinya semua berkontribusi.