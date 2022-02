Realisasi Investasi Aceh 2021 Senilai Rp 10,8 T, Lampaui Target RPJMA dan BKPM

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, didampingi Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, memaparkan peluang investasi Aceh kepada Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (13/9/2021).

SERAMBINWEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis menyatakan realisasi investasi Aceh tahun anggaran 2021 mencapai senilai Rp 10,8 trilliun itu, atau melampui sebesar 163,9 persen, dari target investasi yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) hanya senilai Rp 6,6 trilliun dan melampui sebesar 201,8 persen target investasi yang diberikan BKPM untuk Aceh pada tahun lalu senilai Rp 5,4 trilliun.

“Realisasi investasi Aceh pada tahun 2021 lalu yang melampui target RPJMA dan BKPM itu, sebagai bukti kongkrit bahwa pemodal asing, nasional dan lokal, sudah percaya dengan iklim investasi di daerah ini sudah sangat kondusif,” kata Marthunis, dalam acara konferensi pers Realisasi Investasi Aceh Triwulan IV dan Tahun Anggaran 2021, di Aula Kantor DPMPTSP, Selasa (8/2/2022) di Banda Aceh.

Marthunis menjelaskan, realisasi investasi Aceh tahun 2021 senilai Rp 10,899 trilliun itu bersumber dari 2.940 paket proyek investasi dari 1.218 PMA/PMDN, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 15.279 orang.

Realisasi investasi Aceh tahun lalu senilai Rp 10,899 trilliun itu, dari sumber investasi PMDN nilainya mencapai Rp 7,927 trilliun dan investasi PMA senilai Rp 2,971 trilliun.

Kadis DPMTPSP mengungkapkan, realisasi PMDN senilai Rp 7,927 trilliun itu, paling besar investasinya disumbangkan dari sektor usaha listrik, gas dan air Rp 3,405 trilliun atau 42,93 persen, namun serapan tenaga kerjanya rendah hanya 216 orang, tidak ada serapan tenaga kerja asing.

Kedua, sektor usaha konstruksi senilai Rp 1,953 trilliun miliar, atau 24,63 persen, dengan jumlah serapan tenaga kerjanya cukup lumayan banyak 855 orang, tenaga kerja asing tidak ada.

Ketiga sektor usha industri makanan, dengan nilai investasi Rp 888,1 miliar ataua 11,20 persen, dengan jumlah serapan tenaga kerja 760 orang, tidak ada tenga kerja asing, keempat sektor usaha industri kimia dan farmasi Rp 364,7 miliar dengan serapan tenga kerja 201 orang, tidak ada tenaga kerja asing dan kelima sektor perdagngan dan reparasi senilai Rp 300 miliar, atau 3,78 persen, dengan serapan tenaga kerja sangat banyak mencpai 2.782 orang dan tidak ada tenga kerja asing.

Penyebaran investasi lima besar PMDN tadi, lanjut Marthunis, paling besar ada di Lhokseumawe dengan nilai Rp 2,512 trilliun, selanjutnya Aceh Besar senilai Rp 1,605 trilliun, kemudian Aceh Barata daya senilai Rp 607,6 miliar, kemudian Aceh Utra senilai Rp 577,8 miliar dan Aceh Tengah senilai Rp 547,7 miliar.

Untuk investasi PMA, kata Marthunis, investasi paling besarnya juga masih tetap pada bidang usaha listrik, gas dan air dengan realisasi 161,121 juta dollar As, dengan jumlah tenaga kerja Indonesia 98 orang dan tenga kerja asing 8 orang, kemudian bidang usaha tanaman pangan senilai Rp 21,315 juta dollar AS, dengan serapan tenaga kerja Indonesia 775 orang dan TKA kosong, kemudian bidang usaha Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi senilai Rp 13,353 juta dollar AS.