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Ucapan Selamat HUT ke-33 Harian Serambi Indonesia oleh Majelis Adat Aceh

Keluarga Besar Sekretariat Majelis Adat Aceh Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-33 Serambi Indonesia (9 Februari 1989 – 9 Februari 2022)

Editor: IKL

Keluarga Besar
Sekretariat Majelis Adat Aceh

Mengucapkan Selamat

Hari Ulang Tahun ke-33 Serambi Indonesia (9 Februari 1989 – 9 Februari 2022)

“Inovasi Tanpa Batas, Syukur Tiada Henti”

Tertanda,

H. Darmansah, S.Pd, M.M
Kepala Sekretariat

Tgk. Yusdedi
Wakil Ketua 1

Tags
HUT Serambi Indonesia
HUT Ke-33 Serambi Indonesia Tahun 2022
Majelis Adat Aceh (MAA)
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