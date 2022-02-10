Advetorial
Ucapan Selamat HUT ke-33 Harian Serambi Indonesia oleh Majelis Adat Aceh
Keluarga Besar Sekretariat Majelis Adat Aceh Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-33 Serambi Indonesia (9 Februari 1989 – 9 Februari 2022)
Editor: IKL
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Keluarga Besar
Sekretariat Majelis Adat Aceh
Mengucapkan Selamat
Hari Ulang Tahun ke-33 Serambi Indonesia (9 Februari 1989 – 9 Februari 2022)
“Inovasi Tanpa Batas, Syukur Tiada Henti”
Tertanda,
H. Darmansah, S.Pd, M.M
Kepala Sekretariat
Tgk. Yusdedi
Wakil Ketua 1
Sumber: Serambi Indonesia