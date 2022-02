Prodi HI Umuslim dan Prodi HI Universitas Amikom Yogyakarta Gelar Webinar Kolaboratif

Prodi HI Umuslim bersama prodi HI Universitas Amikom, Yogyakarta, Rabu (09/02/2022) menggelar webinar bersama atau berkolaboratif.

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Dosen dan mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) Universitas Al Muslim (Umuslim) Peusangan Bireuen bersama dosen dan mahasiswa prodi HI Universitas Amikom, Yogyakarta, Rabu (09/02/2022) menggelar webinar bersama atau berkolaboratif.

Dekan Fisip Umuslim, Rahmad S Sos MAP kepada Serambinews.com, Kamis (10/02/2022) mengatakan kedua prodi HI satu dari Bireuen dan satu dari Yogyakarta mengadakan, webinar nasional bertajuk “Paradiplomasi: Kompleksitas Kerjasama Luar Negeri Daerah di Indonesia (Provinsi Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh)”.

Kegiatan webinar dua perguruan tinggi merupakan hasil kerjasama antara Prodi HI Umuslim dengan Prodi HI Universitas Amikom Yogyakarta. Pelaksanaan webinar menggunakan aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung pada akun youtube prodi HI Umuslim dengan nama channel “Prodi HI Universitas Almuslim”.

Webinar diisi tiga narasumber yaitu Dr Takdir.Ali Mukti SSos MSi selaku pakar paradiplomasi Indonesia, Risky Novialdi SIP MHI salah seorang pemerhati paradiplomasi Aceh dan Sannya Pestari Dewi SIP MA pemerhati paradiplomasi Yogyakarta.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial, Amikom Yogyakarta, Emha Taufiq Luthfi ST MKom mengatakan antara lain, webinar selain memberikan dan menambah pengetahuan baru terkait paradiplomasi, studi kasus yang diangkat merupakan dua daerah istimewa yang ada di Indonesia juga memiliki kedekatan emosional secara historis.(*)

Baca juga: Mahasiswi Muslim Protes Larangan Berhijab di Sekolah dan Kampus: Saya Hanya Membela Hak Pendidikan