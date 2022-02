AS Jual F-15 ke Indonesia, Nilainya Rp 200 Triliun untuk 36 Jet Tempur

Jet tempur canggih AS, F-15 dikerahkan ke Uni Emirat Arab

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Departemen Luar Negeri AS menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan berbagai macam peralatan militer ke Indonesia.

Persetujuan tak lama diberikan setelah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meneken perjanjian pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale generasi 4,5 dengan Prancis.

Mengutip AFP Jumat (11/2), Departemen Luar Negeri AS menyatakan persetujuan penjualan diberikan demi meningkatkan keamanan mitra regional. Adapun nilai penjualannya mencapai US$14 miliar atau Rp200,8 triliun (kurs Rp14.347 per dolar AS).

"Keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AFP, Jumat (11/2/2022).

Dalam pernyataan itu mereka menambahkan persetujuan itu tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di kawasan itu.

Meskipun sudah disetujui oleh Departemen Luar Negeri, Pentagon tidak menunjukkan lebih lanjut apakah sudah ada kontrak jual beli yang ditandatangani antara Indonesia dengan AS atau belum.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memang berencana meningkatkan dan memodernisasi armada tempurnya.

Indonesia telah bersepakat membeli 42 jet tempur Dassault Rafale generasi 4,5 buatan Prancis. Kesepakatan pembelian itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menjamu kedatangan Menhan Prancis Florence Parly di Jakarta pada Kamis (10/2).

Prabowo memaparkan untuk tahap pertama Indonesia akan memboyong 6 unit pertama jet Rafale.

"Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat," kata Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan RI.