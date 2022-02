Ini Prestasi Fitrah Ramona, Top 16 & Miss Grand Tourism Indonesia Congeniality 2022

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Fitrah Ramona atau yang biasa akrab disapa Ramona adalah gadis asal Lhokseumawe.

Lahir 4 Desember 2001, ia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Irwan (47) dan Rostina (39).

Saat ini Ramona tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas dengan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Baru-baru ini gadis yang dikenal aktif mengikuti berbagai ajang ini dinobatkan sebagai Top 16 & Miss Grand Tourism Indonesia Congeniality 2022.

• Fitrah Ramona Wakil Aceh di Ajang Miss Grand Tourism Indonesia di Semarang

Kegiatan ini diikuti oleh 20 Provinsi di seluruh Indonesia. Aceh pun mengirimkan sepasang perwakilan putra dan putri.

“Saya yakin, gelar ini saya dapatkan adalah karena selama masa karantina finalis lain menilai saya sebagai finalis ramah, bertalenta dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Dan saya juga sangat berterimakasih kepada orang tua, keluarga saya yang sudah mensupport sampai detik ini, dan juga kepada tim Yayasan Putera Puteri Aceh,” kata Fitrah Ramona, kepada Serambinews.com, Senin (14/2/2022).

Ragil Almaliki dan Fitrah Ramona Mister & Miss Grand Tourism Perwakilan Aceh menuju ke tingkat Nasional di Semarang (Dok frd)

Ia berharap melalui ajang ini dapat terus berproses ke tingkat nasional pada kontes di tahun yang akan datang.

“Terima kasih kepada semua masyarakat Aceh atas dukungan dan doanya, kepada saya untuk mewakili Provinsi Aceh, dalam event MMGTI 2022 di Semarang,”

tutur gadis yang juga dikenal ramah dan memiliki tinggi 170 Cm ini.

Ramona juga aktif di bidang modeling, dan memiliki segudang pengalaman dan prestasi.

Selain Modeling, Ramona juga pernah mengikuti lomba Musabaqah Fahmil Quran dengan meraih Juara 1 Fahmil Quran Putri MTQ Kecamatan Tahun 2018.

Kemudian Juara 3 Pembuatan Video di wilayah Kodim 0103/Aut tahun 2018 dengan Tema Radikalisme.

Lalu, Juara 1 Tilawatil Quran Putri pada MTQ Kabupaten Tahun 2019.

Juga Juara 1 Model Foto Muslimah Indonesia Tahun 2019 dan Juara Model Foto Best Of the Best Muslimah tahun 2019.(*)