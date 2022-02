Kalahkan Robert Whittaker pada UFC 271, Berapa Duit yang Bisa Dibawa Pulang Israel Adesanya?

SERAMBINEWS.COM - Juara kelas menengah UFC, Israel Adesanya, ternyata mendapat bayaran dua kali lipat atas Robert Whittaker pada UFC 271.

Israel Adesanya memenangkan duel melawan Robert Whittaker di Toyota Center, Houston, Texas, Amerika Serikat, Sabtu (12/2/2022).

Israel Adesanya menang atas Robert Whittaker setelah bertarung selama lima ronde.

Kemenangan diamankan Israel Adesanya setelah unggul poin atas Robert Whittaker dengan 48-47, 48-47, 49-46.

Dengan poin tersebut, sosok berjuluk The Last Stylebender dinyatakan menang via unanimous decision.

Selain itu, Adesanya kini tercatat mengamankan sabuk juara kelas menengah UFC dalam empat kali pertarungan.

Dari empat pertarungan pertahanan gelar tersebut, Adesanya mengoleksi rekor dengan mengalahkan Yoel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori, dan Robert Whittaker.

Kabar baik selanjutnya juga mendatangi petarung Nigeria tersebut karena mendapat bayaran besar dari UFC 271.

Dilansir dari Sports Zion, Adesanya memperoleh 1.542.000 USD atau setara 22 miliar rupiah dari laga melawan Whittaker.

Sementara itu, Whittaker menerima pembayaran 632.000 USD atau kisaran 9 miliar rupiah.