'Wall of Fame' Riyadh Season Memamerkan Cetakan Tangan Para Selebriti, Jadi Tujuan Wisata Lokal

Pengunjung berduyun-duyun melihat 'Wall of Fame' di Riyadh Season yang memiliki cetakan tangan dari selebriti regional dan internasional.

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Jejak tangan bintang regional dan internasional di “Wall of Fame” Riyadh Season telah menarik pengunjung.

Mereka ingin lebih dekat dengan selebritas dan kepribadian favorit mereka.

Setiap orang yang tampil di Musim Riyadh diberi kesempatan meninggalkan jejak tangan di nampan semen, dengan produk akhir ditampilkan untuk dilihat semua orang.

The Wall of Fame mengambil Walk of Fame Hollywood, tempat 2.700 bintang untuk menghormati nama-nama terbesar di industri hiburan.

The Wall of Fame memuat cetakan tangan selebriti besar seperti aktor Bollywood Salman Khan.

Penyanyi Suriah Assala Nasri, aktor komedi Mesir Mohamed Henedy dan Bayoumi Fouad.

Cetakan tangan superstar Bollywood Salman Khan di The Wall of Fame, Riyadh, Arab Saudi. (Supplied)

Aktor Kuwait Hassan Al-Balam, penyanyi Saudi Abdul Majeed Abdullah, artis Lebanon Elissa, dan artis Maroko. Cheb Khaled.

Ayman Al-Hadi menganggap ide itu brilian karena orang-orang akan mengunjungi Wall of Fame untuk berfoto dengan selebritas favorit dan merasa dekat.

“Saya mengharapkan penyanyi Saudi Rashed Al-Majid segera mencetaknya karena dia akan mengadakan konser dan saya senang melihatnya,” katanya kepada ArabNews, Jumat (18/2/2022).

Pengunjung lain, Ahmed Mohammed, berkata: