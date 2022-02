Tahanan Tewas Penuh Luka di Polsek Lubuklinggau Utara, 6 Polisi Dinonkatifkan hingga Diproses Propam

SERAMBINEWS.COM, LUBUKLINGGAU - Kasus tahanan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tewas dengan penuh luka masih berlanjut.

Buntut kasus ini, enam personel Polsek Lubuklinggau Utara dinonaktifkan sementara karena meninggalnya tahanan bernama Hermanto (45), Senin (14/2/2022).

Mereka adalah Aiptu AM, Briptu LP, Briptu ET, Briptu AN, Briptu AK, dan Briptu BD.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi memastikan penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan para anggota yang dipastikan terlibat akan ditindak tegas.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap enam anggota polisi tersebut akan melibatkan Propam Polda Sumsel.

"Untuk sementara jabatan anggota yang melakukan pelanggaran ini dinonaktifkan."

"Jadi mereka yang melakukan pelanggaran kita nonaktifkan," katanya, Kamis (17/2/2022).

Hasil Visum Tahanan Tewas

Polda Sumatera Selatan menyampaikan hasil visum terhadap jenazah Hermanto.



Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi mengatakan, dari hasil visum yang mereka terima menunjukkan adanya luka lebam yang ada di sekujur tubuh Hermanto bukanlah akibat dianiaya ataupun dipukul.