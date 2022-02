Jadi Raja Terkaya kedua di ASEAN, Segini Kekayaan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah

SERAMBINEWS.COM -- Seginilah jumlah harta kekayaan Sultan Brunei Darussalam.

Sultan Hassanal Bolkiah didapuk menjadi raja nomor dua paling kaya se-Asia Tenggara.

Jumlah kekayaan Raja Salman pun dilewati olehnya.

Selaku Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah dianggap sebagai penguasa paling lama di dunia setelah Ratu Elizabeth II.

Sultan Hassanal Bolkiah menjadi raja pada Oktober 1967 setelah ayahnya, Sir Haji Omar Ali Saifuddin turun tahta.

Didapuk sebagai raja, tak tanggung-tanggung Sultan Hassanal Bolkiah memiliki kekayaan dengan nilai yang begitu fantastis.

Retnowati Abdulgani Knapp dalam Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia Second Presedent (2007) menyebut Sultan Brunei pernah memberi pinjaman uang kepada Indonesia.

Pinjaman yang diberikan bahkan mencapai US$100 juta dan dipinjami tanpa bunga.

Seperti apa detailnya kekayaan yang dimiliki Sultan Hassanal Bolkiah.

Melansir dari Bussiness Insider, disebut-sebut harta kekayaannya melebihi Raja Arab.