Raih Indonesia Best BUMD Awards 2022, Dirut Bank Aceh Apresiasi Gubernur dan Seluruh Pemegang Saham

Mengawali tahun 2022, Bank Aceh berhasil meraih penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2022: Building a Sustainable Regional Economy kategori BPD, dengan menyandang predikat Indonesia Best BUMD Awards 2022 on Developing Ecosystems Banking Sharia to Improving The Regional Economy.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Business Director Warta Ekonomi, Edy Nurmansyah, kepada Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman, didampingi Humas Bank Aceh Ziad Farhad, melalui aplikasi zoom, Kamis (24/2/2022).

Bank Aceh dianggap mampu menjaga pertumbuhan kinerja dengan baik.

Bank Aceh terpilih sebagai salah satu bank yang memiliki kinerja terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, setelah bertransformasi menjadi Bank Syariah sejak tahun 2016.

"Ini merupakan prestasi dan kebanggaan bagi rakyat Aceh bahwa bank kebanggaan daerah Aceh bisa mendapat apresiasi nasional dan mampu mempertahankan kinerja sejak menjadi Bank Umum Syariah," ujar Haizir Sulaiman.

Hal ini, menurut Haizir, juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Aceh.

Apresiasi tertinggi juga diberikan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku pemegang saham pengendali beserta seluruh kepala daerah selaku pemegang saham yang ikut berkontribusi bagi pertumbuhan kinerja Bank Aceh.

Ia menambahkan, transformasi dan perubahan atmosfer bisnis juga menjadi salah satu faktor pendukung Bank Aceh mendapatkan penghargaan tersebut.

Haizir menerapkan tiga transformasi sesuai prinsip syariah yang digalakkan oleh manajemen.