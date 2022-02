Berskala Nasional, Saleum 7 MAN 1 Banda Aceh Diikuti 1.329 peserta

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plh. Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Drs Azhari, membuka ajang kreatifitas siswa tingkat nasional Science and Art contest for Lighting up Education to be an Unbreakable Memory of MAN Model Banda Aceh (SALEUM) ke 7, Sabtu (26/2/2022).

Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 26 Februari sd 1 Maret 2022 yang dipusatkan di MAN 1 Banda Aceh dengan mengangkat tema "Menyatukan Keberagaman Bumoe Indatu Dalam Balutan Negeri Dua Benua".

Kepala MAN 1 Banda Aceh, Nursiah SAg MPd, dalam kata sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan dan seluruh peserta SALEUM 7, serta berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat,

"Apresiasi kepada panitia atas kerja kerasnya, para donatur, dan kepada komite madrasah, sehingga Saleum 7 dapat terselenggara dengan sukses", ujarnya.

Saleum 7 diikuti oleh 1.329 peserta dari total 10 provinsi yang ada di Indonesia, dengan perlombaan sebanyak 24 cabang.

Cabang-cabang perlombaan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yang diadakan secara online maupun offline.

Untuk tingkat SMP/MTs diadakan 10 cabang offline, untuk tingkat SMA/MA diadakan 7 cabang offline dan 1 cabang online, dan untuk tingkat umum diadakan 1 cabang offline dan 5 cabang online.

Adapun beberapa provinsi yang mengikuti ajang perlombaan Saleum 7 antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan seluruh kabupaten di Provinsi Aceh.

