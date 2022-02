Pejabat AS Menduga, Presiden Rusia Mungkin Bertindak Gila, Balas Tindakan Barat

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menempatkan persenjataan nuklir dalam siaga tinggi pada Minggu (27/2022), sehingga meningkatkan pertaruhan dalam konflik.

Beberapa percaya dia mungkin bertindak gila untuk mencegah tindakan dari Barat, The Times melaporkan.

Badan-badan intelijen AS sedang memperdebatkan kemungkinan Presiden Vladimir Putin dari Rusia telah kehilangan akal, lapor The New York Times, Minggu (27/2022).

Ini mengikuti serangkaian pertunjukan publik yang tidak menentu oleh pemimpin Rusia itu.

Dia memperoleh intensitas baru setelah meningkatkan tingkat kesiapan nuklir Rusia.

Pekan lalu, Putin dalam pertemuan dewan keamanan nasional yang disiarkan televisi mempermalukan dan mencaci-maki kepala intelijennya, Sergey Naryshkin.

Kemudian, dalam siaran pidato paranoid dan penuh keluhan beberapa saat sebelum peluncuran invasi Rusia ke Ukraina pekan lalu, ia berusaha menulis ulang sejarah.

Dia menyangkal Ukraina sebagai negara merdeka.

Putin sebelumnya dipandang sebagai aktor yang brutal tetapi sangat rasional.

Namun beberapa orang percaya, keterasingannya selama pandemi Covid-19, ketika membatasi interaksinya dengan dunia yang lebih luas, mungkin telah mempengaruhi realitasnya.