MTsN 1 Model Banda Aceh Sabet Juara Umum Saleum7

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Puluhan perwakilan pelajar dari MTsN 1 Model Banda Aceh kembali menyabet juara umum Science and Art contest for Lighting up Education to be Unbreakable Memory of MAN (Saleum) ke 7 tahun 2022 Kompetisi berskala nasional tersebut digelar sejak tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2022 berlangsung meriah, Selasa 1/3/2022

MTsN Model Banda Aceh berhasil memenangkan delapan bidang lomba masing-masing empat juara 1 diraih oleh Khalisa bidang olim matematika, Alisha Sheza bid olim IPS, M. Fakhril pidato bahasa Aceh, dan Cerdas cermat diwakili pelajar Ghazy Al-Harits, M. Fairuz Al Fawwas dan Khali

Selanjutnya bid. olim IPA diperoleh M. Thariq Kasim dan bid. Storytelling Nayyara Ash Shafa sedangkan juara 3 disabet M. Naufal Quraisyi Ambiya bid MTQ Putra bersama bidang Cerdas cermat diwakili tim B M. Nawal Khairi, M.Naufal Werizky dan M.Thariq Kasim

Kepala MTsN 1 Banda Aceh Junaidi Ibas, S.Ag, M.Si di sela-sela acara penutupan mengapresiasi atas keberhasilan mempertahankan juara umum Saleum ke 7 MAN Model Banda Aceh

"Saya bangga dan terharu, teruslah belajar untuk mengukir prestasi, tetaplah rendah hati dan selalu bersyukur, alhamdullillah kita kembali meraih jura umum dalam event tahunan tersebut, semoga di tahun depan kita bisa mempertahankan kermbali gelar juara tersebut" Ungkap Junaidi turut didampingi wakil kepala bid. Kesiswaan Armaidi, M.Pd

Armaidi mengucapkan terima kasih banyak atas kerja semua pihak, guru, tim dan tentunya atas dukungan orang tua siswa seluruhnya”, pungkasnya

Turut hadir dalam penyaksian pengambilan juara umum para wakil kepala bid. Akademik Rahmi Fuadi, M.Pd, Humas Tarmizi, S.Pd koordinator lomba Isriani, S.Ag official lomba Khairiyah Rahma Lubis, M.Pd dan Ummul Khaira, M.Pd.(*)

