Kejari Turunkan 6 Jaksa dalam Sidang Kasus Perdagangan Anak di Aceh Utara

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara menurunkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses persidangan kasus Perdagangan Anak dengan jumlah tersangka sembilan orang.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melimpahkan sembilan tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak ke Kejari Aceh Utara pada 1 Maret 2022.

Mereka dilimpahkan polisi ke jaksa setelah berkas yang dilimpahkan sebelumnya, sudah dinyatakan lengkap unsur materi dan formil atau P21.

Masing-masing tersangka tersebut, MY (45), AS (28), AR (63), AM (51), IS (68), YN (53), IB (51), RZ (54), dan NR (61).

Mereka berasal dari empat kecamatan, yaitu dari Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

Kemudian Kecamatan Madat dan Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.

Dari sembilan tersangka tersebut, satu di antaranya, NR (61) seorang ibu rumah tangga yang berperan sebagai mucikari atau orang yang mencari pelanggan.

Kemudian, tersangka AR berperan sebagai penyedia tempat dengan lokasi kencan rumahnya, dengan tarif tempat Rp 50 ribu.

Kemudian tersangka IS, tukang ojekbertugas mengantar jemput korban. “Kemarin sudah dilakukan proses pelimpahan tersangka,” ujar Kajari Aceh Utara Dr Diah Ayu Hartati L Akbari, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Arif Kadarman SH, kepada Serambinews.com, Kamis (3/3/2022).