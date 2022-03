Perusahaan Amerika Serikat, Boeing, United Airlines Sampai Exxon Sepakat Hentikan Kegiatan di Rusia

SERAMBINEWS.COM, CHICAGO - Empat perusahaan raksasa Amerika Serikat (AS) mulai Rabu (2/3/2022) menghentikan kegiatan dan operasional di Rusia.

Pertama, pabrikan pesawat Boeing mengatakan telah menangguhkan operasi besar di Moskow dan menutup sementara kantor di Kiev.

Perusahaan itu mengatakan mereka juga menangguhkan layanan suku cadang, perawatan dan dukungan teknis untuk maskapai Rusia, seperti dilansir AP.

“Seiring konflik berlanjut, tim kami fokus untuk memastikan keselamatan rekan satu tim kami di wilayah tersebut,” kata pernyataan itu.

Kedua, perusahaan penerbangan AS, United Airlines juga mengatakan telah berhenti menggunakan wilayah udara Rusia untuk penerbangan antara AS dan Mumbai serta New Delhi, India.

Seorang juru bicara maskapai menyebut langkah itu sementara, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ketiga, American Airlines juga telah menghindari wilayah udara Rusia untuk penerbangan antara New Delhi dan New York ke selatan Rusia.

Keempat, ExxonMobil mengatakan tidak akan berinvestasi dalam pembangunan baru di Rusia karena serangan militer Rusia di Ukraina.

Perusahaan itu mengatakan mendukung rakyat Ukraina ketika berusaha mempertahankan kebebasan dan menentukan masa depan mereka sendiri sebagai sebuah bangsa.

ExxonMobil mengoperasikan proyek Sakhalin-1 atas nama konsorsium internasional perusahaan Jepang, India dan Rusia.

Perusahaan migas itu mengatakan untuk menanggapi peristiwa baru-baru ini, mereka memulai proses untuk menghentikan operasi.

Selanjutnya, akan mengembangkan langkah-langkah untuk keluar dari usaha perusahaan migas Rusia, Sakhalin-1.(*)

