VIDEO - Selama Musim Hujan, Harga Ikan di Pasar Ikan Bawah Takengon Masih Normal

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Meski hujan mengguyur kawasan Takengon dalam beberapa hari terakhir, namun harga ikan di Pasar Ikan Bawah cenderung masih normal.

Seorang pedagang, Muhammad (38) Selasa (1/3/2022) mengatakan, hingga kini pasokan ikan masih cukup, sehingga tidak terjadi kenaikan harga.

Harga ikan bandeng dijual Rp. 35.000 per kilogram, ikan tongkol kisaran Rp. 25.000 per kilogram, ikan dencis Rp. 25.000 per kilogram, sementara udang dan cumi dijual Rp. 60.000 per kilogramnya.

Pasar Ikan Bawah Takengon mulai ramai saat pagi hari setelah shalat subuh.

Hingga kini pasokan ikan untuk Aceh Tengah didatangkan dari Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Meulaboh.(*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar