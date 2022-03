VIDEO Pasokan Cabai Merah di Pidie Jaya Melimpah, Harga Eceran Mulai Turun

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya



SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Harga eceran cabai merah di Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) mengalami penurunan dalam dua hari terakhir.



Dari sebelumya Rp 55.000 per Kg turun menjadi Rp 45.000 per Kg.



Sementara harga eceran di tingkat pedagang masih bertahan Rp 60.000 per Kg.



Yartadi, salah satu pedagang eceran di pasar Lueng Putu, kepada Serambinews.com, (8/3/2022) mengatakan, turunnya harga cabai merah dipengaruhi karena melimpahnya pasokan hasil panen dari para petani lokal.



Yatardi menambahkan, sementara harga tomat mengalami lonjakan dari Rp 10.000 per Kg kini menjadi Rp 15.000.



Sementara harga bawang merah masih bertahan di harga Rp 35.000 per Kg hingga Rp 37.000 per Kg.

