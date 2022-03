Konflik Rusia vs Ukraina, Amerika Larang Impor Minyak dari Rusia, Putin Siap Batasi Ekspor-Impor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pada akhirnya, sebuah sikap diambil oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Presiden AS Joe Biden memutuskan Amerika akan melarang impor bahan bakar fosil, termasuk minyak dari Rusia sebagai sikap dari Amerika yang akan menekan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Namun, ini sekaligus akan mendorong tekanan menjadi lebih besar terhadap pasar minyak global. Biden mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dalam mensubsidi perang untuk Putin," ujar dia melalui risetnya, Rabu (9/3/2022).

Langkah Amerika tersebut telah mendorong Inggris melakukan hal sama, di mana mereka juga mengumumkan akan melakukan larangan tersebut, meskipun masih mengizinkan gas alam dan batu bara dari Rusia.

Sementara, negara-negara Eropa cenderung bergantung terhadap bahan bakar Rusia, sehingga masih menahan diri untuk tidak ikut berpartisipasi.

"Sejauh ini pemirsa, total impor Amerika dan Rusia dalam minyak pada 2021 adalah 250 juta barel minyak dan bahan bakar dari Rusia. Hal ini menyebabkan Rusia memberikan kontribusi minyak sekitar 8 persen dari impor minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia tahun lalu," kata Nico.

Karena itu, apabila pelarangan impor tersebut dilakukan, tentu saja akan mendorong situasi dan kondisi tekanan di pasar minyak akan bertambah secara signifikan.

"Sejauh ini pada 2022, impor minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia telah turun ke dalam laju secara year on year paling lambat sejak 2017 silam. Biden telah resmi memberikan larangan terhadap pembelian minyak baru dan memberikan waktu selama 45 hari untuk menghentikan pengiriman pesanan yang ada saat ini," pungkasnya.

Putin Batasi Ekspor-impor