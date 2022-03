Satlantas Polres Lhokseumawe Sosialisasikan Program Zero ODOL

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Dalam rangka Operasi Keselamatan Seulawah 2022, Satlantas Polres Lhokseumawe bersama Dishub mengadakan sosialisasikan Program Zero Over Dimensi Over Loading (ODOL) 2023, kepada perusahaan angkutan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rupatama Wicaksana Laghawa Mapolres Lhokseumawe, Rabu (9/3/2022).

Rakor itu dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, AKP Vifa Febriana Sari didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Lhokseumawe dan Aceh utara sebagai narasumber.

Juga hadir dalam acara tersebut, perwakilan Dinas PUPR, tokoh agama Kota Lhokseumawe, Organda, dan pemilik perusahaan angkutan barang se-wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Selain sosialisasi kepada pengendara, juga ada pemberian brosur, vitamin, hand sanitizer, minuman sehat, serta masker dalam rangka Ops Keselamatan Seulawah 2022.

Kemudian, juga dilakukan sosialisasi tertib berlalu lintas dan etika dalam berlalu lintas sesuai amanat UU No 22 Tahun 2009, di pesantren, sekolah, kampus serta pasar.

Pada kesempatan tersebut, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe memaparkan, tentang analisa dan evaluasi (anev) kinerja Sat Lantas.

Data laka lantas mengungkapkan fakta bahwa kendaraan ODOL menyumbang korban fatalitas yang cukup tinggi.

"Masih banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang melanggar Over Dimensi Over Loading (ODOL) sehingga membahayakan pengendara lainnya serta merusak infrastruktur jalan," ungkap AKP Vifa Febriana Sari kepada Serambinews.com, Rabu (9/3/2022).

Kasat Lantas menambahkan, pihaknya juga melakukan “Saweu Sikula” untuk mensosialisasikan bagi kalangan siswa agar tidak memasang knalpot brong pada kendaraan.

"Dalam kegiatan ini, kami memberi edukasi kepada siswa SMA supaya tertib berlalu lintas, dan tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai dengan pabrikan," ungkapnya.

Selain itu, beber Kasat, Operasi Keselamatan Seulawah kali ini lebih mengarah ke sosialisasi ke sekolah, dayah, atau tempat keramaian lainnya.

"Harapannya, dengan kegiatan tersebut para siswa dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Sehingga, tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara yang lain," pungkasnya.(*)