815 Peserta Bersaing Pada Acara Applause se-Aceh di Pidie, Ini Kegiatan Diperlombakan

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Tercatat 815 peserta bersaing pada kegiatan Prestigous Parade Like Art, Science, Sport and Religion atau Applause di SMAN 3 Unggul Sigli.

Kegiatan itu dilaksanakan selama tiga hari, Kamis (10/3/2022) hingga Sabtu (12/3/2022), yang dibuka Kacabdin Pidie dan Pidie Jaya, Razali SPd MPd.

Acara tersebut tetap mematahui protokoler kesehatan.

"Kegiatan Applause keenam dengan 815 peserta mengusung tema 'emerging stonger together To Freedom of learning," kata Kepala SMAN 3 Unggul Sigli Musliadi, SPd MPd kepada Serambinews.com, Jumat (11/3/2022).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se-Aceh.

Disebutkan, 15 bidang kegiatan yang diperlombakan pada kegiatan Applause di SMAN 3 Unggul Sigli.

Di mana cabang futsal paling banyak peserta mencapai 420 orang.

Dikatakan, untuk murid SD kegiatan yang diperlombakan adalah mewarnai, hitung cepat, azan dan tahfiz juz amma.

Untuk lomba tingkat SMP antara lain olimpiade MIPA, debat Bahasa Inggris, cerdas cermat berisi agama dan MIPA, conting contets, vokal solo dan futsal.

Adapun lomba tingkat SMA meliputi Syarhil Quran, vokal solo, voli, futsal dan debat Bahasa Indonesia.

Ia menambahkan, saat ini lomba futsal telah selesai digelar. Untuk juara satu diraih SMKN 1 Sigli setelah di final mengalahkan SMAN 3 Banda Aceh melalui drama penalti.

Sedangkan pada cabang voli, juara satu diraih MAN 2 Pidie setelah mengalahkam SMAN 1 Peukan Baro.

Adapun lomba futsal tingkat SMP juara satu diraih SMPN 1 Sigli setelah mengalahkan SMP MUQ di final. (*)

