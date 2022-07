Bertemu Ronaldinho, Airlangga Tanya Rahasia Brasil Banyak Melahirkan Talenta Sepakbola

Saat bertemu Airlangga, pemilik nomor 10 di Barcelona itu memberi Menko Perekonomian hadiah.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mantan bintang sepakbola dunia, Ronaldinho datang ke Indonesia.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan legenda sepak bola asal Brasil Ronaldinho, Senin (27/6/2022) pagi.

Pertemuan keduanya berlangsung di Lapangan Banteng, depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga terlihat mengenakan setelan warna gelap duduk di sebelah kanan Ronaldinho. Latar belakang keduanya duduk terlihat pepohonan yang tumbuh di Lapangan Banteng.

"Good morning, I'm in the field, and I'm with one of the best and legend soccer player Mr Ronaldinho,” tutur Airlangga sembari merekam sendiri video pertemuannya dengan mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu, Senin (27/6/2022).

Dalam swavideo bersama Airlangga, Ronaldinho melambaikan tangannya ke arah kamera dan mengaku sangat senang berada di Indonesia.

"Hello, I'm very pleased,” tutur dia di samping Airlangga.

Keduanya berbincang seputar dunia sepakbola dan karier Ronaldinho.

Airlangga sempat menanyakan soal rahasia negara Brasil banyak melahirkan talenta sepakbola seperti Ronaldinho.