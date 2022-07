Jose Mourinho Disebut Jadi Alasan Kuat Paulo Dybala Gabung AS Roma sampai Tahun 2025

SERAMBINEWS.COM - Paulo Dybala sepakat untuk bergabung dengan AS Roma sampai tahun 2025.

Jose Mourinho, yang merupakan pelatih AS Roma, menjadi alasan kuat Dybala gabung dengan klub itu.

Pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, menyebut Dybala setuju bergabung dengan AS Roma lewat kalimat pamungkasnya, "Here we go".

Rekan Lionel Messi di timnas Argentina akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di AS Roma.

Dengan demikian, Dybala bakal berseragam I Giallorossi hingga Juni 2025.

Dybala sendiri merapat ke AS Roma dengan status bebas transfer alias gratis.

Penyerang berusia 28 tahun itu berstatus bebas transfer lantaran menolak memperpanjang kontraknya di Juventus yang kedaluwarsa pada musim panas ini.

Selain itu, Romano juga menjelaskan bahwa Jose Mourinho menjadi kunci di balik kesuksesan transfer tersebut.

Sebelumnya, Mourinho memang ramai dilaporkan menghubungi Dybala secara langsung untuk memintanya bergabung dengan AS Roma.

Upaya yang dilakukan Mourinho tersebut pun membuahkan hasil positif.