VIDEO Mirwandi Arinasko Atlet Gayo Ikut Ajang MMA Wakili Jawa Barat

SERAMBINEWS.COM - Melalui rekaman video yang dikirimkan ke TribunGayo.Com dan Serambinews.Com, olahragawan Gayo,

Mirwandi Arinasko mohon doa jelang bertarung mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang olahraga keras "One Pride" pada 23 Juli 2022 pukul 22.00 WIB disiarkan live oleh TV One.

One Pride MMA (atau dikenal sebagai One Pride Pro Never Quit) adalah sebuah kompetisi seni bela diri campuran.

Acara ini dibuat lewat kerja sama tvOne dengan Komite Olahraga Beladiri Indonesia.

Ia memilik nama lengkap Mirwandi Arinasko, lahir di Kampung Kuyun, Kecamatan Celala Aceh Tengah, 9 Desember 1997.

Ia memiliki tinggi badan 170 cm, dan berat badan 61 Kg. Ia merupakan putra dari pasangan Ansari Nosar dan ibu Silawati.

sejak lama ingin mengikuti kompetisi olahraga keras yang sering disebut MMA tersebut.

Beragam cara ia tempuh untuk bisa bertanding di MMA. Meski tidak mendapat dukungan di provinsi aceh, ia nekat untuk ikut melalui provinsi jawa barat.

Merasa mendapat dukungan, ia lalu nekad berangkat ke Jawa dengan modal pas-pasan.

Tiba di tanah rantau, Mirwandi, lalu menyambung hidup sebagai kuli bangunan untuk bertahan hidup.

Sampai akhirnya ia masuk bergabung dengan tim Jawa Barat mengikuti pertarungan demi pertarungan.

Usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil dan namanya mulia berkibar.

Orang-orang di Aceh sontak kagetdan berdoa untuk kemenangannya, meski dengan kemunculannya tidak mewakili Aceh. Melainkan dari Jawa Barat. (*)

