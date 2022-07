Besok Turnamen HUT PSKB Bergulir, Berikut Jadwal Pertandingan 32 Tim Sepakbola

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Sebanyak 32 tim sepakbola terbaik di Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan tim dari luar Kabupaten Kota, akan ikut memeriahkan turnamen sepakbola HUT PSKB (Persatuan Sepakbola Kuta Breuh) ke XI yang bertajuk Silaturrahmi 2022.

Turnamen ini akan berlangsung di Lapangan Sepakbola PSKB Gampong Cot Preh dan Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Rencananya besok Turnamen HUT PSKB akan dibuka oleh Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto.

Ketua panitia, Fajarul Azan yang akrab disapa Fajar kepada Serambinews.com, Jumat (22/7/2022) mengatakan, kesiapan panitia sudah seratus persen, harapannya mudah mudahan turnamen sepakbola ini berjalan dengan lancar.

Fajarul Azan, Ketua Panitia turnamen sepakbola HUT PSKB (Persatuan Sepakbola Kuta Breuh) ke XI yang bertajuk Silaturrahmi 2022 (FOR SERAMBINEWS.COM)

Untuk partai pembuka besok, Sabtu (23/7/2022), Tim Gajah Putra Gue Gajah akan berhadapan dengan Andesco Cot Puklat.

Lebih lanjut Fajar menyebutkan tim yang akan bertanding di babak penyisihan selanjutnya sebagai berikut : Lamonta FC Montes Vs Eagle 96 Pulo Aceh, PSAG Lhoong Vs Bintang Muda Montasik, Nakaturi FC Vs Kamboja 82 Montasik, Teulebeh FC Darussalam Vs PBC United Punge dan Lam Seunong FC Vs Putra Cot Glie.

Hari selanjutnya akan saling berhadapan, PS Jago Darussalam Vs Carlos Lhoknga, Comet FC Cot Mentiwan Vs BSA Blang Cut, Dedy Kopi FC Vs Damura Pidie, Pora Aceh Besar Vs Ceurih FC, Al Manar United Vs PSD Cot Sibati dan Porsela Lambaet Vs Rampagoe FC.

Berikutnya sebut Fajar, Porkab Bung Bakjok Vs PSPL Lhoong, Perseco Samahani Vs Taman Muda Miruk Taman, PSKB Kuta Breuh Vs Persima Menasah Krueng dan Lamceu FC Vs PSGL Lagang.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan turnamen yang bertajuk silaturrahmi 2022 ini akan memperebutkan total hadiah Rp 34 juta rupiah.

Dengan rincian sebagai berikut : juara pertama 16 juta + tropy, juara dua 9 juta rupiah + tropy, juara tiga bersama 8 juta rupiah + tropy, pemain terbaik dan top skor masing-masing 500 ribu rupiah + tropy.

"Ada prestasi dalam silaturrahmi, junjung sportifitas dalam bermain dan ciptakan ukhuwwah antar tim" ujar Fajarul Azan selaku ketua panitia. (*)

