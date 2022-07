Real Madrid vs Barcelona Pagi Ini di Amerika Serikat, Akankah Lewandowski Rasakan Laga El Clasico

Real Madrid vs Barcelona - Laga pramusim tahun ini dimeriahkan pertarungan besar El Clasico, Real Madrid Vs Barcelona pada Minggu (24/7/2022) pagi WIB. Laga El Clasico Real Madrid Vs Barcelona kali ini akan dihelat di Nevada, Amerika Serikat sebagai ajang pemasanan sebelum menjalani musim baru LaLiga Spanyol