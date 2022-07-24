Breaking News:

Video Populer Bahasa Aceh

VIDEO POPULER BAHASA ACEH Linto Afrika, Atlet Gayo di MMA, Ureng Lake Sedekah u Lhokseumawe

Video populer nyoe nankeuh video yang lheu atawa rame ditonton bak Kanal Serambi on TV, video lam nanggroe.

Editor: Syamsul Azman

SERAMBIONTV - Syedara Lon, balek lom ngen lon tuan, Syamsul Azman Editor Serambi on TV, bak kali nyoe, lage uro Minggu ya ka ka, tanyoe ta ulas lom video populer.

Video populer nyoe nankeuh video yang lheu atawa rame ditonton bak Kanal Serambi on TV, video lam nanggroe.

Kali nyoe, na 3 video yang lheu ditonton, yang keu phon mengenai intat linto Afrika u rumoh darabaroe di Aceh Timu'

Link

Acara intat linto asai Nigeria Afrika Barat u rumoh darabaroe Fatimah Zahara binti Idris ureng Gampong Teupin Jareng Kuala Peudawa Puntong Idi Rayeuk, Aceh Timur, Selasa (19/7/2022) cukop meriah.

Dua uro segolom intat linto, Minggu (17/7/2022), linto ngen dara baroe nyoe akad nikah di rumoh ulama Aceh Timu'.

Leuh troh bak rumoh darabaroe, langsung geupeget tuka ranup.

Video kedua mengenai Mirwandi Arinasko Atlet Gayo Ikut Ajang MMA Wakili Jabar

Link

Mirwandi Arinasko lake doa segolom tandeng wakili Provinsi Jawa Barat bak olahraga "One Pride" 23 Juli 2022 poh 22.00 WIB.

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
video populer bahasa aceh
Aceh
video bahasa aceh
pria Afrika nikahi gadis Aceh
Atlet MMA
Lhokseumawe
Syamsul Azman

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi Sampo Terbaik untuk Mengatasi Rambut Kering dan Bercabang

    5 Rekomendasi Sampo Terbaik untuk Mengatasi Rambut Kering dan Bercabang

    Ternyata Pare Punya 7 Manfaat Ini untuk Menunjang Kecantikamu

    Ternyata Pare Punya 7 Manfaat Ini untuk Menunjang Kecantikamu

    Kulit Bebas Kusam dan Belang dengan 5 Pilihan Body Serum Terbaik

    Kulit Bebas Kusam dan Belang dengan 5 Pilihan Body Serum Terbaik

    5 Keyboard Gaming dengan Fitur Palm Rest, Main Game Jadi Makin Nyaman

    5 Keyboard Gaming dengan Fitur Palm Rest, Main Game Jadi Makin Nyaman

    Review ASUS E410MA, Laptop Rp 6 Jutaan Ber-SSD 512 GB & Resolusi FHD

    Review ASUS E410MA, Laptop Rp 6 Jutaan Ber-SSD 512 GB & Resolusi FHD

    • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    Pasang Iklan
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan