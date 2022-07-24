Video Populer Bahasa Aceh
VIDEO POPULER BAHASA ACEH Linto Afrika, Atlet Gayo di MMA, Ureng Lake Sedekah u Lhokseumawe
Video populer nyoe nankeuh video yang lheu atawa rame ditonton bak Kanal Serambi on TV, video lam nanggroe.
SERAMBIONTV - Syedara Lon, balek lom ngen lon tuan, Syamsul Azman Editor Serambi on TV, bak kali nyoe, lage uro Minggu ya ka ka, tanyoe ta ulas lom video populer.
Video populer nyoe nankeuh video yang lheu atawa rame ditonton bak Kanal Serambi on TV, video lam nanggroe.
Kali nyoe, na 3 video yang lheu ditonton, yang keu phon mengenai intat linto Afrika u rumoh darabaroe di Aceh Timu'
Acara intat linto asai Nigeria Afrika Barat u rumoh darabaroe Fatimah Zahara binti Idris ureng Gampong Teupin Jareng Kuala Peudawa Puntong Idi Rayeuk, Aceh Timur, Selasa (19/7/2022) cukop meriah.
Dua uro segolom intat linto, Minggu (17/7/2022), linto ngen dara baroe nyoe akad nikah di rumoh ulama Aceh Timu'.
Leuh troh bak rumoh darabaroe, langsung geupeget tuka ranup.
Video kedua mengenai Mirwandi Arinasko Atlet Gayo Ikut Ajang MMA Wakili Jabar
Mirwandi Arinasko lake doa segolom tandeng wakili Provinsi Jawa Barat bak olahraga "One Pride" 23 Juli 2022 poh 22.00 WIB.