Pendaftaran Keanggotaan Badan Baitul Mal Sabang Dibuka, Ini Syaratnya

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Pendaftaran bakal calon keaggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang periode 2022-2027 kembali dibuka untuk masyarakat dalam wilayah Kota Sabang.

Hal ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang No. 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Baitul Mal Kota Sabang. Wali Kota Sabang juga membentuk Tim Adhoc Penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon Keanggotaan Baitul Mal kota Sabang periode tahun 2022 -2027 melalui Surat Keputusan (SK) No. 451.1/506/2022 per tanggal 14 Juli 2022.

Sekretaris Tim Adhoc Penjaringan Anggota BMK Sabang, Adi Pariatna S.T mengatakan pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli-5 Agustus 2022. Persyaratan umum pelamar, diantaranya penduduk Kota Sabang dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

"Minimal berusia 35 tahun dan maksimal 60 tahun, tidak menjadi anggota dari partai politik, berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, dan juga yang paling diutamakan adalah memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Keagamaan," kata Adi, di Sabang, Sabtu (30/7/2022).

Sementara syarat pendaftarannya yakni mengisi form pendaftaran dan melampirkan pas foto, fotocopy ijazah, daftar riwayat hidup/CV, Surat Keterangan sehat, dan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan/ atau Uqubat.

Kemudian juga melampirkan Surat Pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, dan Surat Pernyataan tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, yang masing-masing bermaterai 10.000.

"Pendaftaran tidak dipungut biaya dan permohonan tersebut disampaikan kepada Wali Kota Sabang c.q Tim Adhoc Penjaringan Anggota BMK Sabang. Informasi lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi bisa menghubungi petugas Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang," jelasnya.

Dia menambahkan, pengumuman Seleksi Administrasi/kelengkapan berkas tanggal 11 Agustus 2022, Seleksi Tertulis tanggal 15 Agustus 2022, Pengumuman Seleksi Tertulis tanggal 16-18 Agustus 2022, Seleksi Wawancara dan Tes Baca Al-Qur'an tanggal 23-24 Agustus 2022, dan Pengumuman Wawancara tanggal 25 Agustus 2022.(*)

