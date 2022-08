Bergulir Mulai 31 Juli, Turnamen Sepakbola HUT PSBS Bambi Berhadiah Rp 60 Juta, Ini Nama-nama Timnya

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 26 tim dari enam kabupaten/kota di Aceh turut meramaikan open turnamen HUT Ke-32 PSBS Bambi yang digelar di lapangan Sepakbola Batu Putih Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Pidie sejak Minggu (31/7/2022) petang.

"Even HUT Ke-32 PSBS Bambi tahun ini memperebutkan total hadiah Rp 60 juta yang dimulai 31 Juli sampai 15 Agustus 2022 dengan jumlah laga sebanyak 35 kali," sebut Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) HUT PSBS Bambi ke-32, Syamsuddin kepada Serambinews.com, Minggu (31/7/2022) petang.

Dirincikan Syamsuddin, ke 26 tim yang telah memastikan dalam laga HUT PSBS tahun ini masing-masing, Porsip Bius Takengon, Persema Takengon.

DIMC United Bireun, Persiba Samalanga, Cakrawala FC Pidie Jaya, Olympus United Banda Aceh, Mouser FC Aceh Besar, Persima FC Aceh Besar.

Selain itu juga tim PSKTS Kembang Tanjong, Ruffi 91Lampoh Krueng Sigli, 555 Kupi FC, Damura FC Garot ,Persepu Batee, Kala Sakti FC Kota Bakti, Dragon FC Ujong Rimba, PSKTS Krueng Seumideun,

Halilitar Paga FC Mutiara,Titeu Fc, Real Cell FC, Belpas FC Sigli, Lapannam Sigli FC, ,M9jr Sigli, Popda Pidie Glap Sigli FC, Bayu City Teubeng.

Berikutnya, tim Putra Teunong FC Keumala, Putra Simpati Sp.Tiga Rimba Mila Ban FC, Persijaya FC Kalee dan terakhir tim Tuan Rumah PSBS Bambi.

Adapun total hadiah yang diperebutkan secara keseluruhan Rp 60 juta yang diberikan bagi tim juara.

Yaitu bagi juara Pertama yaitu berkah menerima dana pembinaan Rp 32 juta plus tropi , juara II berhak menerima dana pembinaan Rp 20 juta plus tropi, serta juara bersama III dan IV masing-masing Rp 3 juta serta bagi tops skor Rp 1 juta plus tropi.

Sebagai laga pembuka, tim Mout Oil Beureunuen vs Persima Aceh Besar dengan dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Khairil, pengusaha asal Pidie Harmius SE, mantan Kapolres Pidie, AKBP H Nazarudin SH MM serta Muspika Kecamatan Peukan Baro.(*)