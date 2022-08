Mengejutkan, Nicholas Sean Putra Ahok Buat Pengakuan tak Ingin Menikah, Alasannya Terungkap

Hidup sendiri juga menurut Sean, lebih bebas menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.

SERAMBINEWS.COM - Nicholas Sean baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan.

Pernyataan putra pertama Basuki Tjahaja Purnama itu terkait pandangannya soal pernihakan.

Secara blak-blakan, Sean mengaku tidak ingin menikah.

Sean mengamati bibinya, adik Basuki Tjahaja Purnama, yang juga tak menikah meski sudah berusia 50-an.

"For me ya unmarried people itu kayak mereka enggak ada keluarga yang mereka focus on. Ibaratnya, mereka lebih fokus ke family yang sebelumnya. Lebih banyak waktu buat take care of the siblings, family," ungkap Nicholas Sean, dikutip dari kanal YouTube TS Media, Rabu (3/8/2022).

Di mata Sean, orang yang menikah umumnya lebih terpaku pada keluarga barunya.

Sementara yang belum menikah akan fokus pada keluarga aslinya.

"Intinya, kalau enggak nikah dia pasti ada banyak waktu buat jagain keluarganya. Jadi enggak selfish with her own problems, her husband, kids," tuturnya.

Di sisi lain, penghasilan pribadinya bisa dinikmati bersama keluarga.

"Mereka bisa free, they can do whatever they want, dan mereka enggak banyak obligasi, enggak banyak restrictions," ujar Nicholas Sean.

"Kan kalau nikah harus takes two the tango, harus banyak compromise. Terus, enggak tahu nanti ribut atau apa. Terus pasti ada ekspektasinya seperti apa," ucap Sean.

Hidup sendiri juga menurut Sean, lebih bebas menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.

"Kalau hidup sendiri kan you make your own rules, you make your own expectations, there's nothing demanding of you. Bisa cari duit, bisa membiayai diri sendiri," ujar lulusan Fakultas Kedokteran UI ini. (*)

