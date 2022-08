Cabai Merah di Sabang Turun Sedikit, Harganya Masih Rp 100.000 per Kg, Berikut Rincian Bumbu Lainnya

Penurunan sejumlah kebutuhan bumbu dapur itu terpantau di Pasar yang berada di jalan Perdagangan Kota Sabang.

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Harga cabai serta sejumlah bumbu dapur lainnya, mulai turun di Pasar Kota Sabang, Minggu (7/8/2022).

Penurunan sejumlah kebutuhan bumbu dapur itu terpantau di Pasar yang berada di jalan Perdagangan Kota Sabang.

Akmal, seorang pedagang kepada serambinews.com saat ditemui di lapaknya, Minggu (7/8/2022) menyampaikan harga cabai yang sebelumnya terus melonjak kini juga terus menurun.

“Penurunan harga sudah terjadi sekitaran dua hingga tiga hari lalu” ujarnya.

Untuk harga cabai merah besar kini Rp 100.000 per kg dari yang sebelumnya mencapai Rp110.000 per kg. lalu cabai hijau Rp 50.000 per kg dari yang sebelumnya Rp 55.000 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit Rp 45.000 per kg, dari yang sebelumnya Rp 50.000 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah Aceh Rp 50.000 per kg, turun Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 60.000 dan bawang putih Rp 25.000 per kg, dari yang sebelumnya Rp. 28.000

Sementara itu, gula pasir harganya tetap Rp 15.000 per kg.

Adapun, harga minyak goreng curah rata-rata harganya Rp 15.000 per kg, naik Rp 1.000 dibandingkan sebelumnya.

Harga beras juga naik seperti beras merek yusima Rp180.000 per 15 kg, naik Rp. 5.000, merek merak Rp 175.000 ukuran 15 kg sebelumnya Rp 170.000, merek Penguin Rp. 165.000 sebelumnya Rp. 160.000 dan merek waled Rp. 155.000 yang juga naik sebesar Rp. 5.000.

Murni saat ditemui serambinews.com saat sedang berbelanja kebutuhan dapurnya merasa bersyukur karena untuk harga cabe sudah mulai turun .

"Alhamdulillah untuk harga cabe sudah mulai normal kembali khusus cabe rawit" pungkasmua. (*)

