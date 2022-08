Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Manchester United vs Brighton, West Ham United vs Manchester City

Para pemain Manchester City merayakan gol Erling Haaland ke gawang FC Bayern Muenchen pada laga uji coba di Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin, Amerika Serikat, pada Minggu (24/7/2022) pagi hari WIB.(Getty Images via AFP/JAMIE SQUIRE)

SERAMBINEWS.COM - Jadwal Liga Inggris 2022-2023 pekan perdana akan kembali berlanjut pada hari ini, Minggu (7/8/2022).

Jadwal Liga Inggris hari ini akan diwarnai dengan berlaganya duo klub dari Kota Manchester.

Manchester United akan menjamu Brighton and Hove Albion di Stadion Old Trafford pada Minggu (7/8/2022).

Ini akan menjadi laga debut resmi di Liga Inggris bagi sang pelatih anyar Man United, Erik ten Hag.

Selain soal Ten Hag, megabintang Man United Cristiano Ronaldo pun akan menjadi perhatian pada laga ini.

Hal tersebut mengingat soal masa depan Ronaldo yang sempat ramai dibahas jelang liga musim ini bergulir.

Dalam konferensi pers jelang laga Man United melawan Brighton, Ten Hag sempat ditanya soal Ronaldo.

Ten Hag hanya memberi jawaban singkat untuk memperjelas nasib pemain berusia 37 tahun tersebut.

"Kita lihat saja hari Minggu," ujar Ten Hag seperti dikutip dari BolaSport.

Adapun selain laga Man Utd vs Brighton, jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan mempertemukan Leicester vs Brentford dan West Ham vs Man City.