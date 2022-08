Gaya Bicaranya Dijadikan Lelucon, Cinta Laura Curhat ke Daniel Mananta: Orang Sengaja Biar Lucu

"Mungkin yang bikin aku sakit hati, kadang orang sengaja biar terlihat lucu kan mereka melihat itu sebagai ciri khas mereka sendiri. Tapi I wasn't trying to be funny," tutur Cinta Laura, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (10/8/2022).

SERAMBINEWS.COM - Cinta Laura identik dengan gaya bicaranya yang bercampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Artis blasteran Indonesia dan Jerman ii mengaku sakit hati.

Pasalnya, gaya bicaranya itu dijadikan lelucon.

Sakit hati itu ia rasakan saat masih remaja, ketika baru terjun ke industri hiburan.

"Mungkin yang bikin aku sakit hati, kadang orang sengaja biar terlihat lucu kan mereka melihat itu sebagai ciri khas mereka sendiri. Tapi I wasn't trying to be funny," tutur Cinta Laura, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (10/8/2022).

Karena memang cara berbicaranya begitu adanya, Cinta merasa lelucon tersebut menyakitkan.

"Aku orangnya aslinya sangat serius, sangat strategis, sangat to the point, punya visi A B C, dari kecil sudah kayak begitu," beber artis blasteran Jerman ini.

"Jadi sebagai anak kecil atau remaja yang sebenarnya sudah punya pendirian seperti ini walaupun enggak sesolid sekarang, dianggap lelucon, itu menjadi discrepancy (kesenjangan) antara bagaimana aku melihat diriku sendiri dan bagaimana masyarakat melihat aku," tuturnya menambahkan.

Menyedihkan juga baginya karena ia mengaku punya sifat perfeksionis.

"Aku selalu mempunyai visi, 'Oke kalau aku membuat sesuatu kualitasnya akan di sini, kelihatannya akan seperti ini, standarnya seperti ini'. Tapi segala hal yang aku lakukan selalu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang aku miliki," tutur Cinta.

Cinta juga ogah namanya melejit hanya karena logatnya.

Ia pun dahulu sempat merasa cara bicaranya itu dieksploitasi.

"Sekarang sudah enggak, I'm happy now," ucap Cinta.

