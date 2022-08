Tak Kibarkan Bendera Saat Masuk Laut Indonesia, Nakhoda Kapal Nelayan Taiwan Didenda Rp 100 Juta

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Doni Sidik menyerahkan atau melakukan pengembalian barang bukti kepada terdakwa He Xiang Dong, nahkoda Kapal Ikan Asing (KIA) MV JOHO GT-198 yang ditangkap TNI AL di Perairan Lhokseumawe berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di Pelabuhan Krueng Geukueh, Rabu (10/8/2022).

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pengadilan Negeri (PN) Kota Lhokseumawe telah memutuskan hukuman kepada He Xiang Dong selaku nahkoda Kapal Ikan Asing (KIA) MV JOHO GT-198, untuk membayar denda.

Sebab, nahkoda itu dinyatakan terbukti bersalah dikarenakan tidak mengibarkan bendera kebangsaan saat melewati wilayah laut teritorial Indonesia.

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua PN Lhokseumawe, Bakhtiar, SH, MH dalam salinan Nomor: W1 U2/1176/HK.01/8/2022, yang memutuskan bahwa He Xiang Dong, nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) MV JOHO GT-198 terbukti salah karena tidak menyimpan alat penangkap ikan di palka.

Sehingga, nahkoda Kapal Ikan Asing itu divonis hukuman denda dengan membayar berkisar Rp 100 juta.

Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Doni Sidik mengatakan, sebelumnya pihaknya menuntut terdakwa untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 150 juta.

Kemudian hasil yang diputuskan oleh majelis hakim berkisar Rp 100 juta.

”Berdasarkan putusan sidang yang diterima, terdakwa atas nama He Xiang Dong sebagai nahkoda Kapal MV Joho terbukti bersalah,” ujar dia.

“Sehingga melakukan tindak pidana Perikanan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1), UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,” sebut M Doni Sidik kepada Serambinews.com, Rabu (10/8/2022).

Selain itu, Doni menjelaskan, Anak Buah Kapal (ABK) yang sebelumnya telah dipanggil sebagai saksi akan dilepaskan apabila mereka telah menyelesaikan pembayaran denda yang telah diputuskan oleh majelis hakim PN Lhokseumawe.

“Barang bukti yang berhasil disita yakni berupa satu unit MV JOHO, satu unit lembar port clearance for fishing vessel, satu lembar the republic of China International Tonnage Certificate (1969), satu unit flashdisk, lima unit lembar bendera, satu set tuna long line, satu buah receiver, satu unit kunci, 104 ton BBM, dan beberapa bukti lainnya,” jelasnya.

Doni menerangkan, setelah mendengar putusan hakim, terdakwa harus membayar denda Rp 100 juta.

Sedangkan seluruh barang bukti yang disita akan dikembalikan kepada terdakwa He Xiang Dong selaku nahkoda Kapal Ikan Asing (KIA) MV JOHO GT-198.

“Putusan majelis hakim terdakwa membayar denda sebanyak Rp 100 juta, seluruh barang bukti dikembalikan kepada mereka,” pungkasnya.(*)